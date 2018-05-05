Тренер Зорі порівняв телеканали Футбол з пропагандою Гітлера

Юрій Вернидуб

Свого часу у Гітлера був рупор Геббельс, а у Шахтаря рупор - це телеканали Футбол 1 і 2.

Про це заявив наставник Зорі Юрій Вернидуб після поразки від гірників.

"Свого часу у Гітлера був рупор Геббельс, а у Шахтаря рупор - це телеканали Футбол 1 і 2. Я буду спілкуватися тільки з тим транслятором, з яким ми працюємо", - цитує Вернидуба sportarena.com.

Раніше повідомлялося, що Вернидуб заборонив своїм гравцям спілкуватися зі ЗМІ.