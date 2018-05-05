Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
43 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]05.05.2018 22:28
Тренер Зорі порівняв телеканали Футбол з пропагандою Гітлера
|Юрій Вернидуб
Свого часу у Гітлера був рупор Геббельс, а у Шахтаря рупор - це телеканали Футбол 1 і 2.
Про це заявив наставник Зорі Юрій Вернидуб після поразки від гірників.
"Свого часу у Гітлера був рупор Геббельс, а у Шахтаря рупор - це телеканали Футбол 1 і 2. Я буду спілкуватися тільки з тим транслятором, з яким ми працюємо", - цитує Вернидуба sportarena.com.
Раніше повідомлялося, що Вернидуб заборонив своїм гравцям спілкуватися зі ЗМІ.
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