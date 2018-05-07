Новачка Шахтаря оштрафували за неправильний перетин кордону України
|Оларенваджу Кайоде / ФК Шахтар
Форвард Шахтаря Оларенваджу Кайоде оштрафований за ввезення в Україну великої суми коштів у євро.
Про це повідомляє Футбол 24.
"Гроші перебували в одному з відділень гаманця пасажира, який був у кишені штанів. Зазначена сума переміщувалася без ознак приховування", - написано в постанові суду.
За протоколом про порушення митних правил у футболіста було вилучено 16,5 тисяч євро. Також були вилучені 1700 грн в рахунок забезпечення штрафу працівниками митниці.
Суд постановив визнати Кайоде винним у порушенні митного кодексу України та накласти штраф у розмірі ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1700 грн, також він сплатить судовий збір в розмірі 352 грн.
Єдине порушення, яке вчинив Кайоде - ненадання митному органу відповідної декларації, вилучені у Кайоде 16,5 тисяч євро йому повернуть.
Нагадаємо, що Кайоде вдарив по голові захисника Динамо Шабанова.
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій