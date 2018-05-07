Новачка Шахтаря оштрафували за неправильний перетин кордону України

Оларенваджу Кайоде / ФК Шахтар

Форвард Шахтаря Оларенваджу Кайоде оштрафований за ввезення в Україну великої суми коштів у євро.

Про це повідомляє Футбол 24.

"Гроші перебували в одному з відділень гаманця пасажира, який був у кишені штанів. Зазначена сума переміщувалася без ознак приховування", - написано в постанові суду.

За протоколом про порушення митних правил у футболіста було вилучено 16,5 тисяч євро. Також були вилучені 1700 грн в рахунок забезпечення штрафу працівниками митниці.

Суд постановив визнати Кайоде винним у порушенні митного кодексу України та накласти штраф у розмірі ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1700 грн, також він сплатить судовий збір в розмірі 352 грн.

Єдине порушення, яке вчинив Кайоде - ненадання митному органу відповідної декларації, вилучені у Кайоде 16,5 тисяч євро йому повернуть.

Нагадаємо, що Кайоде вдарив по голові захисника Динамо Шабанова.