Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
107 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
07.05.2018  22:17

Новачка Шахтаря оштрафували за неправильний перетин кордону України

Оларенваджу Кайоде / ФК Шахтар

Форвард Шахтаря Оларенваджу Кайоде оштрафований за ввезення в Україну великої суми коштів у євро.

Про це повідомляє Футбол 24.

"Гроші перебували в одному з відділень гаманця пасажира, який був у кишені штанів. Зазначена сума переміщувалася без ознак приховування", - написано в постанові суду.

За протоколом про порушення митних правил у футболіста було вилучено 16,5 тисяч євро. Також були вилучені 1700 грн в рахунок забезпечення штрафу працівниками митниці.

Суд постановив визнати Кайоде винним у порушенні митного кодексу України та накласти штраф у розмірі ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1700 грн, також він сплатить судовий збір в розмірі 352 грн.

Єдине порушення, яке вчинив Кайоде - ненадання митному органу відповідної декларації, вилучені у Кайоде 16,5 тисяч євро йому повернуть.

Нагадаємо, що Кайоде вдарив по голові захисника Динамо Шабанова.





Читай також
Кайоде дискваліфікують на один матч за агресивні дії проти Шабанова, - ЗМІ
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
Усі публікації
Новини
22:56
Футбол. Кравченко: Сталь винна мені зарплату за чотири місяці
22:36
Футбол. Рамос похвалився прощальною футболкою Іньєсти. ФОТО
22:17
Футбол. Новачка Шахтаря оштрафували за неправильний перетин кордону України
21:55
Футбол. Мессі звернувся до арбітра в перерві класико: Ти - лайно. Завжди одне й теж
21:40
Футбол. Шевченко візьме участь у матчі з Роналдо, Роналдінью і Тотті
21:16
Футбол. Воробей: Нам у Шахтарі забороняли чіпати легіонерів на тренуваннях. ВІДЕО
20:55
Футбол. Екс-гравець Металіста: За поразку від Динамо нам заплатили премію
20:39
Футбол. Стало відомо, чи зіграє Роналду у фіналі Ліги чемпіонів у Києві
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!