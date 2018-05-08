Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
373 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]08.05.2018 16:40
Стало відомо, куди поїде грати Іньєста за 90 мільйонів доларів
|Андрес Іньєста
Півзахисник Барселони Андрес Іньєстапродовжить кар'єру в Японії.
Про це повідомляє ESPN.
За інформацією джерела, іспанець узгодив трирічний контракт з Віссел Кобе. Щорічна зарплата Андреса становитиме 30 мільйонів доларів.
Велику роль в угоді зіграв власник Віссел Кобе Хіроши Мікітані, який також є генеральним директором компанії Rakuten, титульного спонсора Барселони.
Після 13 турів японський клуб посідає 10-е місце в чемпіонаті Японії. За команду грає німецький форвард Лукас Подольські, пише Трибуна.
Раніше повідомлялося, що Іньєста поїде грати в Китай.
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