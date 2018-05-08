Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
219 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.05.2018 20:35
У мережі з'явилася форма Манчестер Сіті на наступний сезон. ФОТО
У соцмережах з'явилися перші світлини основного комплекти форми Манчестер Сіті на наступний сезон.
Екіпірування в традиційних для містян тонах створила компанія Nike.
Футболки Манчестер Сіті будуть блакитними, шорти – білими, а гетри – темно-синіми.
Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед також презентував форму на наступний сезон. ФОТО.
Читай також
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій