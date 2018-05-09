Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
104 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]09.05.2018 14:35
Хавбек Корінтіанса розповів про потенційний перехід у Шахтар
|Майкон
Півзахисник бразильського Корінтіанса Майкон поки не знає, чи перейде в Шахтар.
Про це розповів сам гравець, пише Lance.
"Ще не гарантовано, що я перейду, клуб веде переговори. Повинен думати про це менше, оскільки зараз у Корінтіанса важливі матчі в чемпіонаті. Для мене честь носити футболку цього клубу. Після паузи під час чемпіонату світу я подумаю, як буде краще для мене і клубу", - сказа Майкон.
Раніше повідомлялося, що Шахтар майже завершив перехід талановитого центрхава Майкона.
Також була інформація, що бразильський футболіст вже проданий донецькому клубу, але залишиться в Корінтіансі до чемпіонату світу, а потім поїде в Україну.
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