Ібрагімович приголомшив Америку дивовижним пасом у чемпіонаті MLS. ВІДЕО

Златан Ібрагімович

Нападник Лос-Анджелес Гелексі Златан Ібрагімович виконав пракрасну передачу на партнера в матчі чемпіонату проти Хьюстона (3:2).

Своїм пасом швед розпочав гольову атаку, однак його команда все ж програла.

Нагадаємо, що Ібрагімович феєрично дебютував в MLS.