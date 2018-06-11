ФФУ виписала солідний штраф і для Шахтаря

Шахтар слідом за Динамо був покараний за поведінку своїх уболівальників в матчі 32-го туру УПЛ.

Як повідомляє офіційний сайт ФФУ, гірники за недисципліновану поведінку вболівальників оштрафовані на 150 000 гривень.

Крім того, команді заборонено здійснювати організований виїзд уболівальників на наступний гостьовий матч Прем'єр-ліги.

Також федерація підтвердила покарання для Динамо: 500 тисяч гривень і домашній матч при порожніх трибунах.

Раніше повідомлялося, що після гри з Динамо Ярославу Ракицькому "прилетіло" в дупу від уболівальника.