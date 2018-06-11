Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
82 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]11.06.2018 17:26
ФФУ виписала солідний штраф і для Шахтаря
Шахтар слідом за Динамо був покараний за поведінку своїх уболівальників в матчі 32-го туру УПЛ.
Як повідомляє офіційний сайт ФФУ, гірники за недисципліновану поведінку вболівальників оштрафовані на 150 000 гривень.
Крім того, команді заборонено здійснювати організований виїзд уболівальників на наступний гостьовий матч Прем'єр-ліги.
Також федерація підтвердила покарання для Динамо: 500 тисяч гривень і домашній матч при порожніх трибунах.
Раніше повідомлялося, що після гри з Динамо Ярославу Ракицькому "прилетіло" в дупу від уболівальника.
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