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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
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11.06.2018  17:26

ФФУ виписала солідний штраф і для Шахтаря

 

Шахтар слідом за Динамо був покараний за поведінку своїх уболівальників в матчі 32-го туру УПЛ.

Як повідомляє офіційний сайт ФФУ, гірники за недисципліновану поведінку вболівальників оштрафовані на 150 000 гривень.

Крім того, команді заборонено здійснювати організований виїзд уболівальників на наступний гостьовий матч Прем'єр-ліги.

Також федерація підтвердила покарання для Динамо: 500 тисяч гривень і домашній матч при порожніх трибунах.

Раніше повідомлялося, що після гри з Динамо Ярославу Ракицькому "прилетіло" в дупу від уболівальника.





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