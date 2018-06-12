Золотий матч Другої ліги встановив рекорд за відвідуваністю

Матч Агробізнес – СК Дніпро-1, який відбувся 9-го травня на НСК Олімпійський, відвідали 5 тисяч глядачів.

Це новий рекорд для вирішальних матчів Другої ліги, інформує офіційний сайт ПФЛ.

До цього найкращим показником був матч 2013 року Десна – Украгроком, який зібрав 2200 вболівальників. Той поєдинок проходив в Олександрії.

Нагадаємо, матч Агробізнес – СК Дніпро-1 завершився перемогою команди з Волочиська.