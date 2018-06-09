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342 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]09.06.2018 21:53
Агробізнес виграв золото Другої ліги
9 червня в Києві на НСК Олімпійський відбувся золотий матч Другої ліги.
У ньому зустрілися переможці груп А і Б Агробізнес і СК Дніпро-1.
Завдяки єдиному голу Агробізнес здобув перемогу над дніпрянами.
Нагадаємо, що раніше цей матч планували провести в Черкасах.
Також повідомлялося, що Інгулець-2 знявся зі змагань Другої ліги.
Друга ліга
Золотий матч
9 червня
Дніпро-1 - Агробізнес 0:1 (0:1, 0:0)
Гол: 0:1 - 34 Семенець
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