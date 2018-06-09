Агробізнес виграв золото Другої ліги

9 червня в Києві на НСК Олімпійський відбувся золотий матч Другої ліги.

У ньому зустрілися переможці груп А і Б Агробізнес і СК Дніпро-1.

Завдяки єдиному голу Агробізнес здобув перемогу над дніпрянами.

Нагадаємо, що раніше цей матч планували провести в Черкасах.

Також повідомлялося, що Інгулець-2 знявся зі змагань Другої ліги.

Друга ліга

Золотий матч

9 червня

Дніпро-1 - Агробізнес 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 - 34 Семенець