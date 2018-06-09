Інгулець-2 знявся зі змагань Другої ліги

Інгулець-2

Інгулець-2 не буде виступати в Другій лізі наступного сезону.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

"ФК Інгулець повідомляє, що резервний склад, який виступав у Другій лізі, буде розформовано. У сезоні 2018/19 наш клуб не буде заявляти свою двієчку на чемпіонат України.

Кошти, які використовувалися на функціонування резервної команди, будуть спрямовані на вирішення завдань першої команди, а також на покращення інфраструктури. Продовжить роботу клубна академія, яка вже має перші успіхи та працює на наше майбутнє.

Частині гравців другої команди буде надано можливість пройти збори з першою командою. Найкращі, хто скористається своїм шансом, залишаться в ФК Інгулець. Ті ж, хто не підійде тренерському штабу, зможуть продовжити виступи в інших командах на правах оренди. Наш клуб шукатиме можливості для подальшого їх працевлаштування.

ФК Інгулець об’єднав усі зусилля навколо нашої стратегічної мети – виходу в УПЛ. І найближчі трансфери, які ми здійснили – тому підтвердження", – йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, що Інгулець-2 у травні здобув першу із серпня 2017 року перемогу у Другій лізі.

Раніше повідомлялося, що троє гравців Інгульця здавали матч Кубку України проти Волині.