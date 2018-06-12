Ворскла на зборах проведе шість спарингів

Ворскла виходить з відпустки 16 червня, і до 25-го числа буде готуватися на своїй навчально-тренувальній базі.

27 червня команда Василя Сачко вилітає до Словенії, де проведе двотижневий збір. На даний момент тренерський штаб полтавчан запланував шість спарингів.

Ворскла зіграє проти СК Дніпро-1 (24 червня), словацької Жиліни (28 червня), албанської Шкендії (1 липня), сербського Вождоваца (4 липня), словенського Цельє (7 липня) та хорватського Славен Белупо (10 липня).

Також варто відзначити, що поєдинок з СК Дніпро-1 Ворскла проведе в Полтаві, а всі інші матчі – в Словенії, повідомляє Zbirna.com.

Раніше стало відомо, скільки мільйонів отримає Ворскла за потрапляння в Лігу Європи.