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828 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.06.2018 10:30
Капітан Динамо ніколи не перейшов би в Шахтар або Спартак
|Сергій Сидорчук
Капітан київського Динамо Сергій Сидорчук за будь-яких обставин не перейшов би в Шахтар.
Про це запевнив сам хавбек.
"Я б не перейшов в Шахтар, якби мене запросили", - заявив 26-річний футболіст.
"Я не знаю, принципова чи це позиція всіх футболістів Динамо, але коли є якась повага до вболівальників і історії клубу, то ти не можеш робити так", - пояснив Сергій.
"Крім Шахтаря, не перейшов би ще й у Спартак", - наголосив Сидорчук в ефірі Радіо трек.
Нагадаємо, що півзахисник пропустив майже весь минулий сезон через травму.
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