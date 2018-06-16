Капітан Динамо ніколи не перейшов би в Шахтар або Спартак

Сергій Сидорчук

Капітан київського Динамо Сергій Сидорчук за будь-яких обставин не перейшов би в Шахтар.

Про це запевнив сам хавбек.

"Я б не перейшов в Шахтар, якби мене запросили", - заявив 26-річний футболіст.

"Я не знаю, принципова чи це позиція всіх футболістів Динамо, але коли є якась повага до вболівальників і історії клубу, то ти не можеш робити так", - пояснив Сергій.

"Крім Шахтаря, не перейшов би ще й у Спартак", - наголосив Сидорчук в ефірі Радіо трек.

Нагадаємо, що півзахисник пропустив майже весь минулий сезон через травму.