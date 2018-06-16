Український голкіпер перейшов до Шахтаря

Олексій Шевченко

Воротар львівських Карпат Олексій Шевченко перейшов у Шахтар.

Про це повідомляє сайт уболівальників Карпат.

Про деталі контракту поки не повідомляється.

Нагадаємо, що в 2013-му році Шевченко перейшов до Динамо із запорізького Металурга і провів 5 матчів за дубль киян. Потім послідували оренди в Говерлу, Олімпік, грузинські Торпедо Кутаїсі і Ділу.

З 2016-му році Олексій перейшов в Зорю, а в 2018-му - в Карпати.

Нагадаємо, що Шахтар придбав нападника Палмейраса бразильця Фернандо Педро.

Раніше повідомлялося, що талановитий захисник Шахтаря буде набиратися досвіду в Азейбарджані.