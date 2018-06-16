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354 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]16.06.2018 22:15
Український голкіпер перейшов до Шахтаря
|Олексій Шевченко
Воротар львівських Карпат Олексій Шевченко перейшов у Шахтар.
Про це повідомляє сайт уболівальників Карпат.
Про деталі контракту поки не повідомляється.
Нагадаємо, що в 2013-му році Шевченко перейшов до Динамо із запорізького Металурга і провів 5 матчів за дубль киян. Потім послідували оренди в Говерлу, Олімпік, грузинські Торпедо Кутаїсі і Ділу.
З 2016-му році Олексій перейшов в Зорю, а в 2018-му - в Карпати.
Нагадаємо, що Шахтар придбав нападника Палмейраса бразильця Фернандо Педро.
Раніше повідомлялося, що талановитий захисник Шахтаря буде набиратися досвіду в Азейбарджані.
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