Півзахисник Динамо чекає зустрічі з Хацкевичем для вирішення долі в команді

Сергій Рибалка

Хавбек Динамо Сергій Рибалка ще не знає, чи буде грати в київському клубі.

Про це повідомляє FootballHub.

"Поки нічого не відомо. 19 червня Динамо збереться. Я зустрінуся з головним тренером. Ми поговоримо, і від цієї розмови я вже буду відштовхуватися", - сказав гравець.

Зазначимо, що минулий сезон Рибалка провів у турецькому Сівасспорі.

Раніше повідомлялося, що Рибалка повертається в Динамо.

Нагадаємо, що Рибалка потрапив до символічної збірної 20-го туру чемпіонату Туреччини.