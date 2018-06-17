Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
541 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]17.06.2018 23:20
Півзахисник Динамо чекає зустрічі з Хацкевичем для вирішення долі в команді
|Сергій Рибалка
Хавбек Динамо Сергій Рибалка ще не знає, чи буде грати в київському клубі.
Про це повідомляє FootballHub.
"Поки нічого не відомо. 19 червня Динамо збереться. Я зустрінуся з головним тренером. Ми поговоримо, і від цієї розмови я вже буду відштовхуватися", - сказав гравець.
Зазначимо, що минулий сезон Рибалка провів у турецькому Сівасспорі.
Раніше повідомлялося, що Рибалка повертається в Динамо.
Нагадаємо, що Рибалка потрапив до символічної збірної 20-го туру чемпіонату Туреччини.
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