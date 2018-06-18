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18.06.2018  16:12

Барселона готує гучний трансфер з Серії А?

Сергєй Мілінкович-Савич

Півзахисник Лаціо Сєргєй Мілінкович-Савич потрапив в сферу інтересів Барселони.

За інформацією Mediaset Premium, каталонці стежать за виступами 23-річного хавбека збірної Сербії і готові включитися в боротьбу за нього.

Лаціо вимагає за гравця мінімум 110 млн євро, Барселона може запропонувати такі гроші після того, як зірвався перехід нападника Атлетико Антуана Грізманна

Раніше повідомлялося про інтерес до футболіста з боку Ювентуса, Реала, Ман Сіті і ПСЖ, пише tribuna.com.

Раніше була інформація, що Барселона підпише хавбека Баварії за 70 мільйонів.





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