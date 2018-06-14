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138 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.06.2018 23:24
Грізманн залишається в Атлетико
|Антуан Грізманн
Нападник мадридського Атлетико Антуан Грізманн залишається в клубі.
Про це він повідомив у своєму твіттер-аккаунті.
"Мої фанати, моя команда, мій дій", - написав француз.
Mi afición, mi equipo, MI CASA! @atleti 🔴⚪🔴— Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) 14 июня 2018 г.
Mes supporters, mon équipe, MA MAISON ! @AtletiFR 🔴⚪🔴
My fans, my team, MY HOME!!! @atletienglish 🔴⚪🔴 pic.twitter.com/ByD8Cju5Yb
Нагадаємо, що Грізманн міг перейти в Барселону.
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