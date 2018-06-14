Грізманн залишається в Атлетико

Антуан Грізманн

Нападник мадридського Атлетико Антуан Грізманн залишається в клубі.

Про це він повідомив у своєму твіттер-аккаунті.

"Мої фанати, моя команда, мій дій", - написав француз.

Нагадаємо, що Грізманн міг перейти в Барселону.

Раніще Барселона поставила ультиматум зірці Атлетико.