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03.06.2018  17:38

Барселона поставила ультиматум зірці Атлетико

Антуан Грізманн

Форвард Атлетико Антуан Грізманн все ще не визначився зі своїм майбутнім, однак Барселона хоче почути відповідь француза якнайшвидше.

Керівництво каталонців розуміє, що у разі відмови Грізманна йому доведеться негайно вигадувати "план Б" та працювати над іншим трансфером.

Боси каталонського клубу мають впевненість, що Грізманн дотримає слова та все ж таки переїде на Камп Ноу. Однак відповідь боси клубу хочуть почути негайно.

Головний тренер Атлетіко також тисне на Антуана. Наставник ледь не кожен день телефонує Грізманну, аби втримати його від переходу в Барселону, пише football24.ua.

Раніше була інформація, що Барселона платитиме Грізманну 15 мільйонів за сезон.

Також раніше ЗМІ розповіли, чим небезпечний для Барселони можливий трансфер Грізманна.





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