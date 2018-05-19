ЗМІ розповіли, чим небезпечний для Барселони можливий трансфер Грізманна

Луїс Суарес

Зірка Барселони Луїс Суарес може залишити Барселону та перейти в Інтер.

Згідно із повідомленнями видання Don Balon, такий несподіваний поворот у життєдіяльності клубу можливий у випадку, якщо нападник Атлетико Антуан Грізманн перейде у Барсу та отримає зарплату більшу, ніж у Суареса.

За інформацією видання, Інтер вже зробив пропозицію гравцю і готовий заплатити 100 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що трансфер Грізманна обійдеться Барселоні у 115 мільйонів євро.

Також стало відомо, що Суарес увійшов в історію Барселони із цікавим досягненням.