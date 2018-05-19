Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
52 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]19.05.2018 20:43
ЗМІ розповіли, чим небезпечний для Барселони можливий трансфер Грізманна
|Луїс Суарес
Зірка Барселони Луїс Суарес може залишити Барселону та перейти в Інтер.
Згідно із повідомленнями видання Don Balon, такий несподіваний поворот у життєдіяльності клубу можливий у випадку, якщо нападник Атлетико Антуан Грізманн перейде у Барсу та отримає зарплату більшу, ніж у Суареса.
За інформацією видання, Інтер вже зробив пропозицію гравцю і готовий заплатити 100 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що трансфер Грізманна обійдеться Барселоні у 115 мільйонів євро.
Також стало відомо, що Суарес увійшов в історію Барселони із цікавим досягненням.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій