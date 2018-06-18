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18.06.2018  21:14

Новий тренер Реала зробив вибір між Мбаппе та Неймаром

Кіліан Мбаппе

Новоспечений головний тренер мадридського Реала Хулен Лопетегі зробив вибір між потенційними новачками своєї команди - форвардами ПСЖ Неймаром і Киліаном Мбаппе.

Про це повідомляють іспанські ЗМІ.

Так, наставник вершкових відстоює перед президентом  клубу Флорентіно Пересом позицію, згідно з якою той повинен зробити ставку не на бразильця, а на перспективного француза.

На думку 51-річного фахівця, колишній гравець Монако має ряд переваг перед своїм більш досвідченим партнером - його трансфер буде коштувати дешевше, у нього немає оточення, яке може негативно на нього впливати, він має більш смиренний характер і в його користь говорить його вік, повідомляє Soccernews.ru.

Нагадуємо, що Неймар розкритикував суддівство у матчі зі Швейцарією.

Раніше повідомлялося, що Неймар ефектно пофарбувався перед тим матчем.





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