Новий тренер Реала зробив вибір між Мбаппе та Неймаром
|Кіліан Мбаппе
Новоспечений головний тренер мадридського Реала Хулен Лопетегі зробив вибір між потенційними новачками своєї команди - форвардами ПСЖ Неймаром і Киліаном Мбаппе.
Про це повідомляють іспанські ЗМІ.
Так, наставник вершкових відстоює перед президентом клубу Флорентіно Пересом позицію, згідно з якою той повинен зробити ставку не на бразильця, а на перспективного француза.
На думку 51-річного фахівця, колишній гравець Монако має ряд переваг перед своїм більш досвідченим партнером - його трансфер буде коштувати дешевше, у нього немає оточення, яке може негативно на нього впливати, він має більш смиренний характер і в його користь говорить його вік, повідомляє Soccernews.ru.
Нагадуємо, що Неймар розкритикував суддівство у матчі зі Швейцарією.
Раніше повідомлялося, що Неймар ефектно пофарбувався перед тим матчем.
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