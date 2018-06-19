Динамо перегляне вікового екс-захисника Металіста

Папа Гуйє

Екс-захисник Металіста і Дніпра Папа Гуйє 20-го червня пройде медогляд в Динамо.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Останнім клубом 34-річного Гуйє була Астана, яку він залишив ще в минулому році.

Нагадаємо, в березні сенегальський захисник вже проходив перегляд у Динамо.

Раніше повідомлялося, що футболіст Полтави поїде на збори з Динамо.