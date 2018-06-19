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846 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.06.2018 11:09
Динамо перегляне вікового екс-захисника Металіста
|Папа Гуйє
Екс-захисник Металіста і Дніпра Папа Гуйє 20-го червня пройде медогляд в Динамо.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Останнім клубом 34-річного Гуйє була Астана, яку він залишив ще в минулому році.
Нагадаємо, в березні сенегальський захисник вже проходив перегляд у Динамо.
Раніше повідомлялося, що футболіст Полтави поїде на збори з Динамо.
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