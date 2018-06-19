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447 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.06.2018 11:35
Зоря підписала Хомченовського і Вернидуба
|Дмитро Хомченовський
Захисник Віталій Вернидуб і хавбек Дмитро Хомченовський підписали контракти із Зорею.
Обидва футболісти підписали угоди на 2 роки, пише сайт клубу.
30-річний Вернидуб виступав за Зорю з 2012 по 2015 рік. Останнім клубом Віталія була Габала, за яку він в сезоні 2017/18 провів 24 матчі.
Хомченовський був футболістом Зорі з 2011 по 2015 рік. Останнім клубом 28-річного півзахисника була Ягеллонія, за яку він зіграв в останньому сезоні 8 матчів.
Відзначимо, що Зорю очолює батько Віталія Вернидуба Юрій.
Раніше була інформація, що Зоря продовжить контракт із досвідченим захисником.
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