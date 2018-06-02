Ще один українець залишив азербайджанський клуб

Віталій Вернидуб

Український захисник Віталій Вернидуб залишив азербайджанську Габалу.

Контракт 30-річного захисника із азербайджанцями завершився і сторони вирішили не продовжувати його.

Зазначимо, що раніше Габалу залишив головний тренер Роман Григорчук.

Вернидуб виступав за Габаліуз 2015 року, зігравши 78 матчів (3 голи), двічі здобувши срібні медалі чемпіонату Азербайджану.

Раніше Вернидуб-молодший також грав за Зорю, запорізький Металург, Кривбас, а в 2014 провів один матч за збірну України, пише СпортАрена.

Нагадаємо, що Григорчук після Габали очолив казахстанську Астану.