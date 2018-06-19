Срна найближчим часом пройде медогляд в новому клубі

Даріо Срна

Кальярі готується оголосити про підписання контракту з легендою Шахтаря і збірної Хорватії Даріо Срною.

Але спершу італійський клуб має намір влаштувати захиснику медичне обстеження. Срна буде проходити медогляд протягом двох днів - 19 і 20 червня.

Справа в тому, що Кальярі має намір уникнути проблем, які у них виникли рік тому з іншим досвідченим гравцем - Грегорі ван дер Вілем. Звідси і такі скрупульозні заходи, інформує Террикон.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Срна вирішив прийняти пропозицію Кальярі.