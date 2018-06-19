Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
101 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]19.06.2018 13:44
Срна найближчим часом пройде медогляд в новому клубі
|Даріо Срна
Кальярі готується оголосити про підписання контракту з легендою Шахтаря і збірної Хорватії Даріо Срною.
Але спершу італійський клуб має намір влаштувати захиснику медичне обстеження. Срна буде проходити медогляд протягом двох днів - 19 і 20 червня.
#Calciomercato | Esami ed analisi accurati, oggi e domani, per Darijo #Srna prima della firma con il #Cagliari di #Giulini: il croato testato a tutto tondo al centro #Mapei https://t.co/SwDrtOi9Rp— SardegnaSport (@Sardegna_Sport) 19 червня 2018 р.
Справа в тому, що Кальярі має намір уникнути проблем, які у них виникли рік тому з іншим досвідченим гравцем - Грегорі ван дер Вілем. Звідси і такі скрупульозні заходи, інформує Террикон.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Срна вирішив прийняти пропозицію Кальярі.
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