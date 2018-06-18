Стали відомі подробиці переходу Срни в Кальярі

Даріо Срна

Захисник Шахтаря Даріо Срна найближчими днями підпише контракт з італійським Кальярі.

За інформацією La Gazzetta dello Sport, 36-річний Срна підпише з Кальярі контракт на один сезон. Також буде мати опцію продовження ще на рік.

Раніше повідомлялося, що Срна чекає пропозицій від клубів АПЛ.

А екс-партнер хорвата в Шахтарі Матузалем вважає, що Даріо готовий грати в Серії А.