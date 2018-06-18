Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
824 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]18.06.2018 11:49
Стали відомі подробиці переходу Срни в Кальярі
|Даріо Срна
Захисник Шахтаря Даріо Срна найближчими днями підпише контракт з італійським Кальярі.
За інформацією La Gazzetta dello Sport, 36-річний Срна підпише з Кальярі контракт на один сезон. Також буде мати опцію продовження ще на рік.
Раніше повідомлялося, що Срна чекає пропозицій від клубів АПЛ.
А екс-партнер хорвата в Шахтарі Матузалем вважає, що Даріо готовий грати в Серії А.
Читай також
Останні публікації
18.06.2018
ЧС-2018
ЧС-2018
Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
13.06.2018
ЧС-2018
ЧС-2018
Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV
|
06.06.2018
Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій