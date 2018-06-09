Срна чекає пропозицій від клубів АПЛ

Даріо Срна / footboom

Захисник Шахтаря Даріо Срна не поспішає з переходом в італійські клуби, оскільки хоче грати в Англії.

Про це повідомляє Calciomercato.it з посиланням на Sky Sports.

Італійський журналіст Мірко Ді Натале повідомляє, що з боку АПЛ немає інтересу до Срни, пише Трибуна.

Нагадаємо, що Кальярі веде переговори щодо підписання Срни.

Також повідомлялося, що Срна може стати гравцем Інтера.