Матузалем: Срна готовий грати в Італії
|Франселіно Матузалем / getty images
Захисник донецького Шахтаря Даріо Срна готовий грати в чемпіонаті Італії.
Так вважає колишній півзахисник гірників Франселіно Матузалем, пише Sardegnasport.
"Я грав з Даріо дуже давно. Пройшли роки і я не знаю, яким він став, але пам'ятаю його як розумного хлопця. Він може вислухати і завжди прислухається до порад. Йому завжди був цікавий італійський футбол", - сказав бразилець.
"Даріо - один із тих захисників, які володіють точним пасом, він буквально міг доставити м'яч куди йому було потрібно. Завдяки йому я забив кілька голів за Шахтар. За багато років він довів свій високий клас вдалими виступами за клуб і збірну", - підкреслив екс-гірник.
"Зараз він став дорослішим, виграв велику кількість титулів, встановив різні рекорди. Вважаю, що Даріо готовий грати в Італії. Так, спершу може бути важкувато, як трапляється з усіма іноземцями, проте Срна зможе швидко адаптуватися. Гравець такого калібру зможе показати себе", - цитує Матузалема Трибуна.
Нагадаємо, що Срною цікавляться італійські клуби, але хорват чекає пропозицій від лубів АПЛ.
Також повідомлялося, що Срна прилетів до Італії на переговори з клубом Серії А.
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