Матузалем: Срна готовий грати в Італії

Франселіно Матузалем / getty images

Захисник донецького Шахтаря Даріо Срна готовий грати в чемпіонаті Італії.

Так вважає колишній півзахисник гірників Франселіно Матузалем, пише Sardegnasport.

"Я грав з Даріо дуже давно. Пройшли роки і я не знаю, яким він став, але пам'ятаю його як розумного хлопця. Він може вислухати і завжди прислухається до порад. Йому завжди був цікавий італійський футбол", - сказав бразилець.

"Даріо - один із тих захисників, які володіють точним пасом, він буквально міг доставити м'яч куди йому було потрібно. Завдяки йому я забив кілька голів за Шахтар. За багато років він довів свій високий клас вдалими виступами за клуб і збірну", - підкреслив екс-гірник.

"Зараз він став дорослішим, виграв велику кількість титулів, встановив різні рекорди. Вважаю, що Даріо готовий грати в Італії. Так, спершу може бути важкувато, як трапляється з усіма іноземцями, проте Срна зможе швидко адаптуватися. Гравець такого калібру зможе показати себе", - цитує Матузалема Трибуна.

Нагадаємо, що Срною цікавляться італійські клуби, але хорват чекає пропозицій від лубів АПЛ.

Також повідомлялося, що Срна прилетів до Італії на переговори з клубом Серії А.