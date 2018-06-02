Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
344 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]02.06.2018 22:25
Маркевич висловився щодо можливості очолити польський клуб
У Мирона Маркевича була пропозиція від польської Легії.
Проте поляки поки що не робили більш конкретні кроки щодо можливої співпраці, зізнався голова комітету збірних Федерації футболу України.
"У мене ще два місяці контракту з федерацією футболу України. Не знаю, чи буду продовжувати контракт. Буду розмовляти з президентом федерації, думаю, що десь через місяць будемо обговорювати", - каже Маркевич.
"Чи є бажання повернутися до тренерської роботи? Є, але до серйозної роботи", - цитує відомого спеціаліста Футбол 24.
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