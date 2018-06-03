Фред і Тайсон допомогли Бразилії виграти у Хорватії. Інші контрольні матчі збірних

Збірна Бразилії виграла у Хорватії у контрольному матчі 3-го червня.

Відзначимо, що хавбеки Шахтаря Фред і Тайсон вийшли на заміну в цій зустрічі.

Як відомо, раніше збірна України розгромила Албанію у спарингу.

Контрольні матчі

3 червня

Бразилія – Хорватія 2:0 (0:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 69 Неймар, 2:0 – 90 Фірміно

Коста-Ріка - Північна Ірландія 20:00

Саудівська Аравія - Перу 21:00

Іспанія – Швейцарія 22:00