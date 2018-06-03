Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
307 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.06.2018 19:12
Фред і Тайсон допомогли Бразилії виграти у Хорватії. Інші контрольні матчі збірних
Збірна Бразилії виграла у Хорватії у контрольному матчі 3-го червня.
Відзначимо, що хавбеки Шахтаря Фред і Тайсон вийшли на заміну в цій зустрічі.
Як відомо, раніше збірна України розгромила Албанію у спарингу.
Контрольні матчі
3 червня
Бразилія – Хорватія 2:0 (0:0, 2:0)
Голи: 1:0 – 69 Неймар, 2:0 – 90 Фірміно
Коста-Ріка - Північна Ірландія 20:00
Саудівська Аравія - Перу 21:00
Іспанія – Швейцарія 22:00
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