Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
100 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.06.2018 23:15
Олександрія підпише захисника, який був дискваліфікований через допінг
|Станіслав Микицей
Захисник Станіслав Микицей підпише цього літа контракт з Олександрією.
У квітні повідомлялося, що 28-річний футболіст тренується з клубом. Він підтримував форму з командами U-19 і U-21 і довів головному тренеру Володимиру Шарану, що ще готовий грати в УПЛ.
Нагадаємо, в березні 2017 року Микицей був дискваліфікований на 1,5 роки за допінг. Термін його дискваліфікації закінчується в серпні, пише Tribuna.com.
Останній офіційний матч Микицей провів 11-го грудня 2016 року.
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