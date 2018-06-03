Олександрія підпише захисника, який був дискваліфікований через допінг

Станіслав Микицей

Захисник Станіслав Микицей підпише цього літа контракт з Олександрією.

У квітні повідомлялося, що 28-річний футболіст тренується з клубом. Він підтримував форму з командами U-19 і U-21 і довів головному тренеру Володимиру Шарану, що ще готовий грати в УПЛ.

Нагадаємо, в березні 2017 року Микицей був дискваліфікований на 1,5 роки за допінг. Термін його дискваліфікації закінчується в серпні, пише Tribuna.com.

Останній офіційний матч Микицей провів 11-го грудня 2016 року.