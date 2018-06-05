Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
137 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.06.2018 13:20
Десна отримала атестат для участі в УПЛ
Десна отримала атестат, який дає право на участь в УПЛ в сезоні 2017/2018.
Про це стало відомо на зборах учасників УПЛ, пише FootballHub.
Десна гратиме в УПЛ💣— FootballHub (@FootballHub_Ua) 5 червня 2018 р.
Тепер це вже точно💪
Клуб отримав атестат⚽ pic.twitter.com/PN0Xbg29M7
Нагадаємо, що крім чернігівської команди, право на участь в УПЛ за спортивним принципом завоювали Арсенал-Київ і ФК Полтава.
Раніше стало відомо, чи отримає Десна атестат для участі в УПЛ.
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