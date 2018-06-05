Десна отримала атестат для участі в УПЛ

Десна отримала атестат, який дає право на участь в УПЛ в сезоні 2017/2018.

Про це стало відомо на зборах учасників УПЛ, пише FootballHub‏.

Десна гратиме в УПЛ💣

Тепер це вже точно💪

Клуб отримав атестат⚽ pic.twitter.com/PN0Xbg29M7 — FootballHub (@FootballHub_Ua) 5 червня 2018 р.

Нагадаємо, що крім чернігівської команди, право на участь в УПЛ за спортивним принципом завоювали Арсенал-Київ і ФК Полтава.

Раніше стало відомо, .