Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
91 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]05.06.2018 22:13
Молодіжні команди Олімпіка дискаліфіковані від участі в наступному сезоні
|Олімпік U-21 / ФК Олімпік
Олімпік U-19 і U-21 не зіграють у наступному сезоні в чемпіонаті України.
Про це повідомив генеральний директор клубу Олексій Антонов.
КДК ФФУ оголосив Олімпіку, що його молодіжні команди U-19 і U-21 не допустять до змагань наступного сезону через підозру в участі в договірних матчах, пояснює footballhub.
Нагадаємо, що захисник Олімпіка розірвав контракт з клубом після перевірки на детекторі брехні.
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