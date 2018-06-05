Молодіжні команди Олімпіка дискаліфіковані від участі в наступному сезоні

Олімпік U-21 / ФК Олімпік

Олімпік U-19 і U-21 не зіграють у наступному сезоні в чемпіонаті України.

Про це повідомив генеральний директор клубу Олексій Антонов.

КДК ФФУ оголосив Олімпіку, що його молодіжні команди U-19 і U-21 не допустять до змагань наступного сезону через підозру в участі в договірних матчах, пояснює footballhub.

Нагадаємо, що захисник Олімпіка розірвав контракт з клубом після перевірки на детекторі брехні.