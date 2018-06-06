Матч за Суперкубок Італії пройде в Саудівській Аравії

Поєдинок за Суперкубок Італії року між Ювентусом і Міланом пройде в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє видання Calciomercato.

Ця гра відбудеться 13-го січня 2019 року в Джидді - одному з найбільших міст країни.

Варто відзначити, що за цей матч аравійці заплатять по 3 мільйони євро кожній із команд і 700 тисяч євро Федерації футболу Італії, пише xsport.

Раніше повідомлялося, що золотий матч Другої Ліги відбудеться на НСК Олімпійський.

Нагадуємо, що у Наполі представили нового головного тренера.