Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
107 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.06.2018 11:55
Матч за Суперкубок Італії пройде в Саудівській Аравії
Поєдинок за Суперкубок Італії року між Ювентусом і Міланом пройде в Саудівській Аравії.
Про це повідомляє видання Calciomercato.
Ця гра відбудеться 13-го січня 2019 року в Джидді - одному з найбільших міст країни.
Варто відзначити, що за цей матч аравійці заплатять по 3 мільйони євро кожній із команд і 700 тисяч євро Федерації футболу Італії, пише xsport.
Раніше повідомлялося, що золотий матч Другої Ліги відбудеться на НСК Олімпійський.
Нагадуємо, що у Наполі представили нового головного тренера.
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