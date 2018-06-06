В Таврії не вистачає кваліфікованих футболістів, - тренер
|Сергій Шевченко
Сімферопольська Таврія потребує значного фінансового вливання та кадрового підсилення.
Про це розповів головний тренер клубу Сергій Шевченко.
Раніше президент клубу оголосив, що головним завданням Таврії на наступний сезон стане вихід в Першу лігу.
То ж Сергій Шевченко поділився своєю думкою щодо цієї заяви.
"Якщо таке завдання буде поставлено - ми будемо раді. Але потрібні будуть гравці Першої ліги. Тому, якщо йти туди, то потрібні фінанси і кваліфіковані футболісти", - розповідає тренер.
Також Шевченко підвів підсумки минулого сезону, за результатом якого Таврія посіла четверте місце в групі Б.
"Сезон оцінюю позитивно. З огляду на те, що починали, фактично, з нуля, а в останньому турі боремося за третє місце. Це чогось варта. Треба дивитися в майбутнє , хочеться і в Першу лігу, звичайно ... Але все залежить від фінансів " - цитує Шевченка оф.сайт Таврії.
Нагадаємо, що в заключних поєдинках Другої ліги Металіст 1925 та Таврія розтрощили суперників.
Раніше повідомлялося, що золотий матч Другої Ліги відбудеться на НСК Олімпійський.
Хокей
Чи є майбутнє в українського хокею: провал національної збірної, успіх юніорів, початок відродження Сокола. ВІДЕОУкраїнський хокей начебто отримав шанс на відродження, коли Донбас виступав в КХЛ, а у національній першості виступали навіть екс-гравці НХЛ. Але згодом ймовірність сценарію із повним занепадом, про який говорили ще років 15 тому, почала зростати.
ЧС-2018
Швидкість та завзяття: молоді гравці, які можуть запалити на ЧС-2018. ВІДЕОЧи вистрілять на чемпіонаті світу у Росії молоді футболісти? Чи зможуть впоратися із хвилюванням та виправдати видані тренерами та вболівальниками аванси? Відповіді на ці запитання ми дізнаємося дуже скоро, а поки пропонуємо свою версію найяскравіших молодих футболістів, які зіграють на Мундіалі.
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій