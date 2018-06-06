В Таврії не вистачає кваліфікованих футболістів, - тренер

Сергій Шевченко

Сімферопольська Таврія потребує значного фінансового вливання та кадрового підсилення.

Про це розповів головний тренер клубу Сергій Шевченко.

Раніше президент клубу оголосив, що головним завданням Таврії на наступний сезон стане вихід в Першу лігу.

То ж Сергій Шевченко поділився своєю думкою щодо цієї заяви.

"Якщо таке завдання буде поставлено - ми будемо раді. Але потрібні будуть гравці Першої ліги. Тому, якщо йти туди, то потрібні фінанси і кваліфіковані футболісти", - розповідає тренер.

Також Шевченко підвів підсумки минулого сезону, за результатом якого Таврія посіла четверте місце в групі Б.

"Сезон оцінюю позитивно. З огляду на те, що починали, фактично, з нуля, а в останньому турі боремося за третє місце. Це чогось варта. Треба дивитися в майбутнє , хочеться і в Першу лігу, звичайно ... Але все залежить від фінансів " - цитує Шевченка оф.сайт Таврії.

Нагадаємо, що в заключних поєдинках Другої ліги Металіст 1925 та Таврія розтрощили суперників.

Раніше повідомлялося, що золотий матч Другої Ліги відбудеться на НСК Олімпійський.