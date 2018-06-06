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06.06.2018  20:09

Екс-тренер збірної України буде тренувати Спартак

Рауль Ріанчо

Екс-тренер Динамо і збірної України Рауль Ріанчо підписав контракт зі Спартаком на один рік.

Про це повідомляє Sport24.

Ріанчо буде асистентом головного тренера команди Массімо Каррери.

Також до тренерського штабу може увійти ще один екс-тренер Динамо - Вісенте Гомес, пише tribuna.com.

Раніше Шевченко розповів про долю Ріанчо в збірній України.





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