Маріуполь отримав атестат на участь в Лізі Європи

ФК Маріуполь отримав атестат на участь в Лізі Європи.

Про це повідомив гендиректор клубу Андрій Санін.

"Друзі, наш клуб успішно пройшов атестацію, що дає право на участь в УПЛ і Ліги Європи. Вітаю всіх любителів футболу з Приазов'я, і не тільки", - написав Санін.

Раніше повідомлялося, що Маріуполь підписав нових "цікавих і перспективних гравців".

Також раніше стало відомо, де гравці Маріуполя хочуть грати у Лізі Європи.