Стало відомо, за скільки Реал готовий відпустити свою зірку в інший клуб
|Гарет Бейл
Мадридський Реал не збирається продавати вінгера Гарета Бейла і спробує зберегти гравця.
За інформацією видання ABC, після відставки Зінедіна Зідана керівництво клубу сподівається, що новий тренер знайде для валлійця місце в основному складі.
Також президент клубу Флорентіно Перес сподівається, що сам Гарет також захоче залишитися, а в разі, якщо гравець захоче піти в ультимативній формі, потенційним покупцям доведеться викласти 222 млн євро.
Керівництво Реала розуміє, що клаусула, прописана в контракті гравця є непідйомною для будь-якого клубу (за різними даними, від 500 млн до 1 млрд євро), і тому Реал просто прив'язав ціну до трансферної вартості Неймара, який саме за 222 млн і перейшов з Барселони в ПСЖ, пише ua-football.com.
Раніше повідомлялося, що Бейл може перейти в Баварію.
Також була інформація, що Бейл розповів, як забив історичний гол Ліверпулю ударом через себе.
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