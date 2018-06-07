Стало відомо, за скільки Реал готовий відпустити свою зірку в інший клуб

Гарет Бейл

Мадридський Реал не збирається продавати вінгера Гарета Бейла і спробує зберегти гравця.

За інформацією видання ABC, після відставки Зінедіна Зідана керівництво клубу сподівається, що новий тренер знайде для валлійця місце в основному складі.

Також президент клубу Флорентіно Перес сподівається, що сам Гарет також захоче залишитися, а в разі, якщо гравець захоче піти в ультимативній формі, потенційним покупцям доведеться викласти 222 млн євро.

Керівництво Реала розуміє, що клаусула, прописана в контракті гравця є непідйомною для будь-якого клубу (за різними даними, від 500 млн до 1 млрд євро), і тому Реал просто прив'язав ціну до трансферної вартості Неймара, який саме за 222 млн і перейшов з Барселони в ПСЖ, пише ua-football.com.

Раніше повідомлялося, що Бейл може перейти в Баварію.

Також була інформація, що Бейл розповів, як забив історичний гол Ліверпулю ударом через себе.