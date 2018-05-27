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180 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.05.2018 18:40
Бейл розповів, як забив історичний гол Ліверпулю ударом через себе
|Гарет Бейл забивє гол / ФК Реал
Півзахисник Реала Гарет Бейл дуже задоволений своїм голом у ворота Ліверпуля в фіналі Ліги чемпіонів (3:1).
Про це валлієць розповів після матчу.
"Забити такий гол на найголовнішій сцені світового футболу – це справжня мрія. Правду кажучи, я ніколи раніше не забивав ударом через себе, хоча спроб було більш ніж достатньо", - зізнався гравець.
"Завжди хотів зробити щось таке. Марсело виконав передачу, і м'яч перебував на ідеальній висоті. Дуже здорово, що мені вдалося нанести акцентований удар і вразити ціль", – цитує Бейла офіційний сайт УЄФА.
Раніше стало відомо про історичне досягнення Зідана та Бейла у Лізі чемпіонів.
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