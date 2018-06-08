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08.06.2018  18:25

Надія збірної Англії підписав новий контракт з Тотенгемом замість переходу в Реал

Гаррі Кейн/оф.сайт Тотенгема

Кращий бомбардир Тоттенгема Гаррі Кейн підписав новий контракт із клубом.

Про це повідомляє офіційний сайт Шпор.

Новий контракт Кейна розрахований до літа 2024 року.

За новою угодою форвард отримуватиме вдвічі більше - 15 млн фунтів на рік.

Зараз Гаррі отримує в Тоттенгемі 100 тис фунтів на тиждень, але ця сума за фактом більше в середньому на 50% за рахунок системи бонусів. Після підписання нового контракту, Кейн стане найбільш високооплачуваним гравцем в Тоттенгемі, пише Daily Mirror.

24-річний Гаррі Кейн є вихованцем Шпор і в минулому сезоні забив за клуб 41 м'яч в 48 матчах у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Кейн знявся в кліпі про ЧС-2018.

Крім того, Гаррі посів перше місце в списку найдорожчих гравців світу.





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