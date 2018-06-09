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144 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]09.06.2018 16:49
Абрамович відмовився продати Челсі найбагтшій людині Великобританії, - ЗМІ
|Роман Абрамович
Власник Челсі російський мільярдер Роман Абрамович відмовився продати свій клуб.
Про це повідомляє Mirror.
Засновник однієї з найбільших у світі нафтохімічних компаній Ineos британець Джим Реткліфф намагався купити лондонський клуб у Романа Абрамовича, проте той відмовив.
Реткліфф є найбагатшою людиною Великобританії, Forbes оцінює його статки в 21 млрд фунтів, проти 9,3 млрд у Абрамовича.
Британський мільярдер вже володіє футбольним клубом у Швейцарії і має сезонний абонемент на Стемфорд Бридж, пише Трибуна.
Раніше повідомлялося, що Абрамович хоче продати Челсі.
Нагадаємо, що Абрамович сильно засмутився після гри Челсі - Гаддерсфілд (1:1).
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