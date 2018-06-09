Абрамович відмовився продати Челсі найбагтшій людині Великобританії, - ЗМІ

Роман Абрамович

Власник Челсі російський мільярдер Роман Абрамович відмовився продати свій клуб.

Про це повідомляє Mirror.

Засновник однієї з найбільших у світі нафтохімічних компаній Ineos британець Джим Реткліфф намагався купити лондонський клуб у Романа Абрамовича, проте той відмовив.

Реткліфф є найбагатшою людиною Великобританії, Forbes оцінює його статки в 21 млрд фунтів, проти 9,3 млрд у Абрамовича.

Британський мільярдер вже володіє футбольним клубом у Швейцарії і має сезонний абонемент на Стемфорд Бридж, пише Трибуна.

Раніше повідомлялося, що Абрамович хоче продати Челсі.

Нагадаємо, що Абрамович сильно засмутився після гри Челсі - Гаддерсфілд (1:1).