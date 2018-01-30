Драма у грі Словенія - Сербія, Росія проти Польщі. Матчі 1-го туру Євро-2018

Чемпіонат Європи відкриє матч Словенія - Сербія/УЄФА

30 січня у Словенії стартував чемпіонат Європи.

У першій грі на Арені Стожице в Любляні господарі турніру приймали Сербію. Словенці вели у рахунку 2:0, проте у другому таймі втратили перевагу. Рятівний гол серби забили за за півхвилини до завершення поєдинку - 2:2.

Збірна Україна вступить у боротьбу згодом - 2 лютого українці зустрінуться із Румунією.

Євро-2018

Груповий турнір

Група А

1-й тур

30 січня

Словенія - Сербія - 2:2

Росія - Польща - 21:45.

Зазначимо, що у рамках підготовки до чемпіонату Європи збірна України провела два товариських матчі проти збірної Італії, у яких спочатку виграла, а потім програла.

У січні українці провели заключний етап підготовки - він пройшов у Броварах.

Раніше також стало відомо, який канал в Україні покаже матчі Євро-2018.