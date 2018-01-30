Драма у грі Словенія - Сербія, Росія проти Польщі. Матчі 1-го туру Євро-2018
|Чемпіонат Європи відкриє матч Словенія - Сербія/УЄФА
30 січня у Словенії стартував чемпіонат Європи.
У першій грі на Арені Стожице в Любляні господарі турніру приймали Сербію. Словенці вели у рахунку 2:0, проте у другому таймі втратили перевагу. Рятівний гол серби забили за за півхвилини до завершення поєдинку - 2:2.
Збірна Україна вступить у боротьбу згодом - 2 лютого українці зустрінуться із Румунією.
Євро-2018
Груповий турнір
Група А
1-й тур
30 січня
Словенія - Сербія - 2:2
Росія - Польща - 21:45.
Зазначимо, що у рамках підготовки до чемпіонату Європи збірна України провела два товариських матчі проти збірної Італії, у яких спочатку виграла, а потім програла.
У січні українці провели заключний етап підготовки - він пройшов у Броварах.
Раніше також стало відомо, який канал в Україні покаже матчі Євро-2018.
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