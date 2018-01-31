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31.01.2018  08:39

Євро-2018: розклад матчів збірної України, прогноз букмекерів

 

30 січня у столиці Словенії Любляні стартував чемпіонат Європи-2018.

Напередодні було зіграно два поєдинки - у групі А господарі турніру зіграли внічию 2:2 із Сербією, а у групі В Росія не змогла переграти Польщу (1:1)

Цікаво, що в обидвох матчах рахунок було зрівняно на останній хвилині.

Збірна України виступає у групі С і вступить у боротьбу 2 лютого матчем із Румунією, а 4-го числа українці зустрінуться із португальцями. 

31 січня

Група C: Португалія - ​​Румунія (19:00) Футбол 1
Група D: Іспанія - Франція (21:45) Футбол 2 (у запису 00:00)

1 лютого

Група B: Польща - Казахстан (19:00) Футбол 1
Група A: Сербія - Італія (21:45) Футбол 2

2 лютого

Група D: Франція - Азербайджан (19:00) Футбол 1
Група C: Румунія - Україна (21:45) Футбол 2

3 лютого

Група B: Казахстан - Росія (19:00) Футбол 1
Група A: Італія - ​​Словенія (21:45) Футбол 2

4 лютого

Група C: Україна - Португалія (19:00) Футбол 1
Група D: Азербайджан - Іспанія (21:45) Футбол 2

Плей-офф, 1/4 фіналу

5 лютого

Переможець групи А - Друга команда у групі В (19:00 або 22:00)
Друга команда у групі A - Переможець групи B (19:00 або 22:00)

6 лютого

Переможець групи C - Друга команда у групі D (19:00 або 22:00)
Друга команда у групі C - Переможець групи D (19:00 або 22:00)

Півфінали

8 лютого

Переможець чвертьфіналу 1 - Переможець чвертьфіналу 3 (19:00 або 22:00)
Переможець чвертьфіналу 2 - Переможець чвертьфіналу 4 (19:00 або 22:00)

10 лютого

Матч за третє місце (19:00)
Фінал (21:45)

 

Букмекери вірять, що збірна України вийде у чвертьфінал. Так, у групі С вони дають такий розклад: Португалія - переможець групи - 1,3, Україна - 3,5, Румунія - 12. 

Зазначимо, що у рамках підготовки до чемпіонату Європи збірна України провела два товариських матчі проти збірної Італії, у яких спочатку виграла, а потім програла.

У січні українці провели заключний етап підготовки - він пройшов у Броварах.


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