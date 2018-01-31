Євро-2018: розклад матчів збірної України, прогноз букмекерів
30 січня у столиці Словенії Любляні стартував чемпіонат Європи-2018.
Напередодні було зіграно два поєдинки - у групі А господарі турніру зіграли внічию 2:2 із Сербією, а у групі В Росія не змогла переграти Польщу (1:1).
Цікаво, що в обидвох матчах рахунок було зрівняно на останній хвилині.
Збірна України виступає у групі С і вступить у боротьбу 2 лютого матчем із Румунією, а 4-го числа українці зустрінуться із португальцями.
31 січня
Група C: Португалія - Румунія (19:00) Футбол 1
Група D: Іспанія - Франція (21:45) Футбол 2 (у запису 00:00)
1 лютого
Група B: Польща - Казахстан (19:00) Футбол 1
Група A: Сербія - Італія (21:45) Футбол 2
2 лютого
Група D: Франція - Азербайджан (19:00) Футбол 1
Група C: Румунія - Україна (21:45) Футбол 2
3 лютого
Група B: Казахстан - Росія (19:00) Футбол 1
Група A: Італія - Словенія (21:45) Футбол 2
4 лютого
Група C: Україна - Португалія (19:00) Футбол 1
Група D: Азербайджан - Іспанія (21:45) Футбол 2
Плей-офф, 1/4 фіналу
5 лютого
Переможець групи А - Друга команда у групі В (19:00 або 22:00)
Друга команда у групі A - Переможець групи B (19:00 або 22:00)
6 лютого
Переможець групи C - Друга команда у групі D (19:00 або 22:00)
Друга команда у групі C - Переможець групи D (19:00 або 22:00)
Півфінали
8 лютого
Переможець чвертьфіналу 1 - Переможець чвертьфіналу 3 (19:00 або 22:00)
Переможець чвертьфіналу 2 - Переможець чвертьфіналу 4 (19:00 або 22:00)
10 лютого
Матч за третє місце (19:00)
Фінал (21:45)
Букмекери вірять, що збірна України вийде у чвертьфінал. Так, у групі С вони дають такий розклад: Португалія - переможець групи - 1,3, Україна - 3,5, Румунія - 12.
Зазначимо, що у рамках підготовки до чемпіонату Європи збірна України провела два товариських матчі проти збірної Італії, у яких спочатку виграла, а потім програла.
У січні українці провели заключний етап підготовки - він пройшов у Броварах.
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