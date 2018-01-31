Збірна України провела перше тренування на головній арені Євро-2018. ФОТО

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В останній день січня на порядку денному нашої команди годинне тренування на основному майданчику Арени Стожице.

Cьогоднішнє тренування було спрямоване на те, щоб футболісти приділили увагу роботі з м’ячем на ігровому покритті, яке є дуже швидким.

Для цього був виділений час для роботи над передачами, роботі з м’ячем в русі. В другій половині тренування чимало роботи було у всіх трьох голкіперів, яких польові гравці завантажували ударами з середньої та дальньої відстані.

А основна увагу була приділена грі у форматі чотири проти трьох, п`ять проти чотирьох і навпаки та награванні спецкоманд під цю тактику, повідомляє futsal.com.ua

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Нагадаємо, що українці розпочнуть боротьбу за почесний трофей 2 лютого грою проти Румунії.