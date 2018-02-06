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06.02.2018  20:45

Португалія вийшла у півфінал Євро-2018

 

Збірна Португалії стала третім півфіналістом футзального Євро-2018.

У 1/4 фіналу португальці познущалися над командою Азербайджану.

Раніше була інформація, що збірна Росії стала другим півфіналістом Євро-2018.

Нагадаємо, що першими до півфіналу Євро пробилися футзалісти Казахстану.

Євро-2018

1/4 фіналу

6 лютого

Португалія - Азербайджан 8:1 (5:1, 3:0)
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