781 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]06.02.2018 20:45
Португалія вийшла у півфінал Євро-2018
Збірна Португалії стала третім півфіналістом футзального Євро-2018.
У 1/4 фіналу португальці познущалися над командою Азербайджану.
Раніше була інформація, що збірна Росії стала другим півфіналістом Євро-2018.
Нагадаємо, що першими до півфіналу Євро пробилися футзалісти Казахстану.
Євро-2018
1/4 фіналу
6 лютого
Португалія - Азербайджан 8:1 (5:1, 3:0)
ℹ️ 1/4-finale— Futsal EURO 2018 (@FutsalEURO2018) 6 лютого 2018 р.
⏰ KONEC
🇵🇹 POR 8:1 AZE 🇦🇿
⚽️ Pedro Cary (3', 6'), Varela (10'), Ricardinho (11', 20', 26', 32') Bruno Coelho (25') / Everton Cardoso (1')#FutsalEURO #PORAZE pic.twitter.com/HSH4IyVncH
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