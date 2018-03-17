Енергія перемогла Альтернативу і вийша у фінал Кубку України

ФК Енергія

Львівська Енергія здобула путівку до фіналу Кубку України з футзалу, у якому зіграє проти Урагана.

На шляху до золотого матчу львів'яни перемогли столичну Альтернативу.

Фінал відбудеться 18 березня о 13:00.

Кубок України

1/2 фіналу

17 березня

Альтернатива - Енергія 2:3 (1:1, 1:2)

Голи: 1:0 - 2 Омельченко, 1:1 - 19 Танський, 1:2 - 25 Танський 2:2 - 35 Бич, 2:3 - 35 Федюк

Нагадаємо, що в Києві відбудеться чемпіонат Європи із міні-футболу.