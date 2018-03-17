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78 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.03.2018 18:12
Енергія перемогла Альтернативу і вийша у фінал Кубку України
|ФК Енергія
Львівська Енергія здобула путівку до фіналу Кубку України з футзалу, у якому зіграє проти Урагана.
На шляху до золотого матчу львів'яни перемогли столичну Альтернативу.
Фінал відбудеться 18 березня о 13:00.
Кубок України
1/2 фіналу
17 березня
Альтернатива - Енергія 2:3 (1:1, 1:2)
Голи: 1:0 - 2 Омельченко, 1:1 - 19 Танський, 1:2 - 25 Танський 2:2 - 35 Бич, 2:3 - 35 Федюк
Нагадаємо, що в Києві відбудеться чемпіонат Європи із міні-футболу.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій