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45 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]31.03.2018 11:19
Ураган - ХІТ та інші матчі Екстра-ліги: відео онлайн-трансляції 1/4 фіналу
|АФУ
31 березня, в українській Екстра-лізі відбудуться три гри 1/4 фіналу.
У Івано-Франківську місцевий Ураган прийматиме київський ХІТ.
У Рівному Кардинал поміряється силами з Титаном із Покровского.
А у Львові Енергія екзаменуватиме Сокіл з Хмельницького.
До вашої уваги прямі трансляції поєдинків:
Ураган - ХІТ. 12:00
Кардинал-Рівне - Титан. 13:00
Енергія - Сокіл. 13:00
Нагадаємо, що напередодні Продексім знову переміг ІнБев.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій