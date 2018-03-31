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12 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]31.03.2018 20:54
ХІТ переміг Ураган в четвертому матчі серії. Інші поєдинки 1/4 фіналу Екстра-ліги
31-го березня відбулися четверті матчі 1/4 фіналу Екстра-ліги.
Як відомо, раніше Продексім знову переміг ІнБев.
Чемпіонат України
Екстра-ліга
1/4 фіналу
Четверті матчі
31 березня
Ураган Івано-Франківськ - ХІТ Київ 3:3 (2:3, п.)
Рахунок в серії - 1:3
Кардинал-Рівне Рівне - Титан Покровське 0:4
Рахунок у серії - 1:3
Енергія Львів - Сокіл Хмельницький 3:3 (5:4, п.)
Рахунок у серії - 3:1
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Шеф-редактор: Дмитро Копій