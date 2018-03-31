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31.03.2018  20:54

ХІТ переміг Ураган в четвертому матчі серії. Інші поєдинки 1/4 фіналу Екстра-ліги

 

31-го березня відбулися четверті матчі 1/4 фіналу Екстра-ліги.

Як відомо, раніше Продексім знову переміг ІнБев. 

Чемпіонат України

Екстра-ліга

1/4 фіналу

Четверті матчі

31 березня

Ураган Івано-Франківськ - ХІТ Київ 3:3 (2:3, п.)

Рахунок в серії - 1:3

Кардинал-Рівне Рівне - Титан Покровське 0:4

Рахунок у серії - 1:3

Енергія Львів - Сокіл Хмельницький 3:3 (5:4, п.)

Рахунок у серії - 3:1





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