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04.05.2018  18:40

Збірна України планує зіграти товариські матчі з Францією та Португалією

Олександр Косенко

Національна збірна України з футзалу збирається провести товариські матчі проти французів і португальців.

Про це сказав головний тренер команди Олександр Косенко.

"Перше вікно УЄФА, яке буде у вересні ми плануємо використовувати для участі в міжнародному турнірі в Ірані за участю господарів, а також збірних Японії і Таїланду", - сказав керманич синьо-жовтих.

"У друге вікно УЄФА наприкінці жовтня зіграємо з Францією, а на початку грудня будуть два товариські матчі з Португалією. Матчі з французами будуть на виїзді, а з Португалією - вдома. Це плани збірної до завершення 2018 року", - цитує Косенка АФУ.

Нагадаємо, що Україна претендує на проведення першого в історії чемпіонату Європи серед юнаків.





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