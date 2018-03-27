СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
191 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]27.03.2018 16:20
Український гімнаст отримав російське громадянство
|Олег Степко
Уродженець Запоріжжя Олег Степко, який виступав за Україну і Азербайджан, отримав російське громадянство.
Про це розповів особистий тренер спортсмена Владімір Кочнєв.
"Тривалий процес оформлення російського громадянства завершено, в кінці минулого тижня він приніс присягу громадянина Росії. Сьогодні він повинен вже отримати паспорт", - сказав тренер.
"Тепер в його планах значиться виступ на чемпіонаті Росії", - цитує Кочнєва ТАСС.
Як відомо, Степко до 2014 року представляв Україну, до 2018 року - Азербайджан. Він є бронзовим призером чемпіонату світу (2015), чемпіоном Європи (2013), чемпіоном і чотириразовим призером I Європейських ігор 2015 року.
Раніше була інформація, що українець феєрично виступив на етапі Кубку світу у Катарі.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
|
19.07.2017
Різатдінова: Ріо-2016 - це пік моєї форми. Вважаю, що у гімнастиці зробила все, що могла
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій