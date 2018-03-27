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27.03.2018  16:20

Український гімнаст отримав російське громадянство

Олег Степко

Уродженець Запоріжжя Олег Степко, який виступав за Україну і Азербайджан, отримав російське громадянство.

Про це розповів особистий тренер спортсмена Владімір Кочнєв.

"Тривалий процес оформлення російського громадянства завершено, в кінці минулого тижня він приніс присягу громадянина Росії. Сьогодні він повинен вже отримати паспорт", - сказав тренер.

"Тепер в його планах значиться виступ на чемпіонаті Росії", - цитує Кочнєва ТАСС.

Як відомо, Степко до 2014 року представляв Україну, до 2018 року - Азербайджан. Він є бронзовим призером чемпіонату світу (2015), чемпіоном Європи (2013), чемпіоном і чотириразовим призером I Європейських ігор 2015 року.

Раніше була інформація, що українець феєрично виступив на етапі Кубку світу у Катарі.





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