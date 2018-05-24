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24.05.2018  20:40

Японія профінансувала українську гімнастику на 75 тисяч доларів

 

Японська федерація гімнастики виділила українським колегам грант у розмірі 74 470 доларів.

Про це повідомив міністр спорту України Ігор Жданов.

"Чудовий день провели разом з нашими японськими друзями на головній олімпійській базі України в Конча-Заспі. Японська сторона надала Українській федерації гімнастики грант на суму 74 470 доларів", - написав міністр на фейсбуці.

"Був придбаний комфортний мікроавтобус для потреб українських спортсменів-гімнастів, а також комплекти сучасного обладнання: різновисоких і паралельних брусів, блок для опорних стрибків, на яких, в тому числі, зараз тренується збірна України в Центрі олімпійської підготовки", - пояснив Жданов.

Нагадаємо, що Жданов пояснив, за яких умов українці можуть їхати на змагання у Росію.





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