Українка здобула три золота на Гран Прі у Хорватії

Представниця України зі спортивної гімнастики Діана Варінська тріумфувала на етапі Гран-прі у Хорватії.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Українка до золотої нагороди у вправах на брусах додала ще два "золота" – у вільних вправах та вправах на колоді.

Раніше була інформація, що українка виграла золото і бронзу на етапі Кубка світу в Баку.