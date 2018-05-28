Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
107 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.05.2018 11:55
Українка здобула три золота на Гран Прі у Хорватії
Представниця України зі спортивної гімнастики Діана Варінська тріумфувала на етапі Гран-прі у Хорватії.
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.
Українка до золотої нагороди у вправах на брусах додала ще два "золота" – у вільних вправах та вправах на колоді.
Раніше була інформація, що українка виграла золото і бронзу на етапі Кубка світу в Баку.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій